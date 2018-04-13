Россия высылает из страны грузинского дипломата

МИД РФ сообщает, что сотрудник секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве объявлен персоной нон грата. Грузинскому дипломату отведены на сборы семь дней.

Данное решение стало ответом на позицию Грузии, поддержавшей блок стран, объявивших России дипломатический демарш в связи с делом Скрипаля. Ранее Грузией был выслан сотрудник секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси.

После августовских событий 2008 года дипломатические отношения России и Грузии были прерваны и возобновлены в 2009 году через секции интересов двух стран при посольствах Швейцарии в России и Грузии.