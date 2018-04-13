Telegram внесен в список запрещенных в России к распространению источников информации

Роскомнадзор внес сайт Telegram (t.me) и веб-версию мессенджера (web.telegram.org) в реестр запрещенной к распространению в России информации, следует из опубликованных на портале ведомства данных, сообщает официальный сайт ведомства.

Серверы Telegram, говорится в сообщении, останутся в реестре до тех пор, пока руководство Telegram не выполнит требования Роскомнадзора и не предоставит властям ключи для дешифровки сообщений.

Ранее сообщалось о том, что решение Таганского суда о блокировке Telegram вступило в силу. Однако Павел Дуров заявил, что основные функции месенджер сохранит без какого либо участия пользователей, которые могут столкнуться с замедленной работой сервиса.