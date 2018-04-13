Великобритания созывает встречу в ОЗХО и СБ ООН по «делу Скрипалей»

Великобритания созывает встречу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) после получения отчета экспертов организации по веществу, которое могло быть использовано при отравлении Сергея и его дочери Юлии Скрипалей. Об этом говорится в сообщении посольства Великобритании в России в Twitter.

В посольстве заявили, что Россия, как член СБ ООН ,несет особую ответственность по поддержанию глобального порядка.

«Россию надо привлечь к ответственности за нарушение Конвенции о запрещении химоружия. Великобритания созвала встречи ОЗХО и Совета Безопасности ООН с этой целью», - говорится в сообщении.

Ранее в ОЗХО подтвердили, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом. При этом страну происхождения газа установить не смогли.