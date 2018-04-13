Ученые в очередной раз «разгадали» Мону Лизу

Выражение лица Моны Лизы зависит от настроения человека, который на нее смотрит. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета, пишет Daily Mail.

Профессор Эрика Сигаль считает, что выражение лица Моны Лизы больше говорит о смотрящем на нее человеке, чем о самой картине. А восприятие таинственной улыбки зависит от эмоций, испытываемых зрителем, и его мировосприятием.

В эксперименте, проведенном учеными, приняли участие более 40 добровольцев. Людям, у которых был выраженный доминантный – то есть преобладающий - глаз, показывали два разных изображения. Один глаз видел нейтральные лица, а второй — людей с ярко выраженными эмоциями: счастья, злобы или испуга. Выяснилось, что люди интерпретируют нейтральные лица как счастливые, если второму глазу ранее показали изображение с улыбающимся человеком.