Поведение США по ситуации в Думе недостойно для статуса постоянного члена СБ ООН - Небензя

Постпред России в ООН призвал США, Францию и Великобританию не подводить мир к опасной черте. Василий Небензя призвал срочно искать выход из эскалации ситуации в Сирии в рамках коллективных усилий.

«Поведение США по ситуации в Думе недостойно для статуса члена постоянного члена СБ ООН», - отметил Небензя на экстренном заседании Совбеза ООН по Сирии.

По словам Небензи, в сложившейся ситуации необходимо срочно искать мирный выход в рамках коллективных усилий.