С такими решениями не спешат – Хейли об ответных мерах США по Сирии
Никки Хейли отметила, что США, Франция и Великобритания провели анализ информации и уверены, что химатака в сирийской Думе действительно была.
Фото: Kyle Mazza ZUMAPRESS.com / globallookpress
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли прокомментировала заявления американской стороны об ответных мерах по Сирии.
«С такими решениями не спешат», - отметила Хейли.
При этом Никки Хейли отметила, что США, Франция и Великобритания провели анализ информации и уверены, что химатака в сирийской Думе действительно была.