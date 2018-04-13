С такими решениями не спешат – Хейли об ответных мерах США по Сирии

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли прокомментировала заявления американской стороны об ответных мерах по Сирии.

«С такими решениями не спешат», - отметила Хейли.

При этом Никки Хейли отметила, что США, Франция и Великобритания провели анализ информации и уверены, что химатака в сирийской Думе действительно была.