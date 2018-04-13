Умер основатель «Русской Арктики» Геннадий Данилов

Основатель национального парка «Русская Арктика» Геннадий Данилов умер на 82-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба парка.

«На 82-м году жизни скончался Геннадий Егорович Данилов, один из инициаторов создания национального парка, долгие годы руководивший федеральным заказником "Земля Франца-Иосифа"», - говорится в сообщении.

Геннадий Данилов был награжден орденом «Знак Почета». В 2012 году указом президента России ему было присвоено почетное звание заслуженного эколога РФ.