Умер основатель «Русской Арктики» Геннадий Данилов
Геннадий Данилов являлся заслуженным экологом России и руководил федеральным заказником «Земля Франца-Иосифа».
Фото: narfu.ru
Основатель национального парка «Русская Арктика» Геннадий Данилов умер на 82-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба парка.
«На 82-м году жизни скончался Геннадий Егорович Данилов, один из инициаторов создания национального парка, долгие годы руководивший федеральным заказником "Земля Франца-Иосифа"», - говорится в сообщении.
Геннадий Данилов был награжден орденом «Знак Почета». В 2012 году указом президента России ему было присвоено почетное звание заслуженного эколога РФ.