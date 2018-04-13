Надежда Савченко решила приостановить голодовку

Экс-народный депутат Украины Надежда Савченко согласилась прервать голодовку, чтобы пройти проверку на детекторе лжи. Об этом сообщает ее адвокат Олег Соловей.

«Надежда Викторовна согласилась приостановить голодовку на три дня, чтобы состояние её здоровья позволило пройти полиграф. Я сейчас иду за продуктами», — отметил адвокат в интервью «Украинской правде».

Ранее сообщалось, что сестра экс-депутата Вера рассказала журналистам, что допрос Надежды Савченко приостановили из-за ее плохого самочувствия. У голодающей держится высокая температура и держится постоянная тахикардия. За 21 день голодовки она похудела на 15 килограммов.

В настоящее время Надежда Савченко находится под арестом по обвинению в подготовке теракта в здании Верховной Рады и попытке совершения государственного переворота. Она будет содержаться под стражей до 20 мая.