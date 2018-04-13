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Российский посол удивился сообщению о слежке спецслужб за Скрипалями

Анастасия Евдокимова
16:40 13.04.2018
Ранее сообщалось, что Великобритания представила партнерам по НАТО дополнительные доказательства о вероятной причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. В письме говорится в том числе и о том, что российские спецслужбы неоднократно следили за семьей Скрипалей.
Фото: Andrew Parsons ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Посол России в Лондоне Александр Яковенко выразил недоумение в связи с сообщениями о том, что спецслужбы России якобы следили за Скрипалями. Яковенко удивился, почему в таком случае Лондон не реагировал раньше.

Ранее сообщалось, что Великобритания представила партнерам по НАТО дополнительные доказательства о вероятной причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. В письме говорится в том числе и о том, что российские спецслужбы неоднократно следили за семьей Скрипалей.

«Откуда взялись доказательства того, что Россия проводила слежку? Почему ранее мы не слышали никаких жалоб от британских коллег? Мы не видели никаких знаков от британских властей, что они не удовлетворены обстоятельствами и жизнью Скрипаля в Британии», - сказал Яковенко на пресс-конференции.

Что касается опубликованного ранее доклада ОЗХО по расследованию дела Скрипаля, то, как отметил посол, России неизвестно, о чем организация договаривалась и как она договорилась вести расследование, каким образом производились проверки и другие мероприятия.

«Что касается процедуры расследования, в них не соблюдался принцип прозрачности. Поэтому мы настаиваем на том, что взаимодействовать нужно на основе соблюдения этого принципа. И от ОЗХО мы как раз и хотим того, чтобы соблюдалась эта самая прозрачность», - отметил посол.

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