Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили в пятницу по телефону развитие ситуации вокруг Сирии, об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В частности, в пресс-службе Кремля отметили, что Путин и Макрон поручили министрам обороны и иностранных дел своих стран поддерживать плотный контакт в целях деэскалации сложившейся обстановки вокруг Сирии.

«Продолжен обмен мнениями в связи с нынешней ситуацией в Сирии, обострившейся в результате утверждений о якобы имевшем место применении химического оружия в городе Дума. Лидеры поручили министрам обороны и иностранных дел поддерживать плотный контакт в целях деэскалации сложившейся обстановки, - сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин призвал избегать голословных обвинений в якобы имевшей место химатаке, а провести тщательное и всестороннее расследование данного инцидента.

Оба лидера выразили удовлетворение в связи с визитом в Сирию – по приглашению правительства этой страны – инспекторов Организации по запрещению химоружия.