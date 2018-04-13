ВСУ готовят план действий для любого развития событий в Донбассе – Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что его ведомство готовит план действий для любого развития событий в Донбассе. Об этом сообщает сайт МВД Украины.

«МВД, силы Нацгвардии, Нацполиции разрабатывают сценарий для любого развития событий», - приводит слова Авакова пресс-служба МВД.

Ранее сообщалось, что украинские силовики резко активизировались после «пасхального перемирия». Так, вновь был обстрелян Донецк, к линии разграничения подтягиваются войска и тяжелая техника, идут учения по подготовке понтонных переправ.