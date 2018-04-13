Британия рассказала НАТО, почему она обвиняет Россию по делу Скрипалей

Великобритания представила партнерам по НАТО дополнительные доказательства о вероятной причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

Советник по национальной безопасности Великобритании Марк Седвилл направил письмо генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. В тексте содержатся новые подробности о вероятной причастности российского государства к отравлению в Солсбери, пишет BBC.

В качестве доказательств Седвилл приводит рассуждения с акцентом на фразу «по всей видимости» по теме разработки в СССР и России химического оружия.

«Только у России есть технические возможности, опыт и мотив», - говорится в письме.

Седвилл пишет, что после распада СССР российская программа по разработке химоружия продолжилась. К 1993 году, когда Россия подписала Конвенцию о нераспространении химоружия, некоторые «Новички», вероятно, уже прошли испытания и поступили в распоряжение российских военных.

По словам Седвилла, открытые сведения и данные разведки указывают на то, что еще в 1980-е годы СССР разработал новый класс нервно-паралитических веществ «четвертого поколения». «По всей видимости», пишет Седвилл «Новички» разрабатывались, для того чтобы их не смогли обнаружить на Западе.