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Гадание на финансовой «гуще»: как Михаил Прохоров сумел выйти сухим из санкционной «бури» и надолго ли ему такое везение

Дмитрий Сергеев
16:40 13.04.2018
Российские олигархи подсчитывают убытки от финансового «шторма», который пронесся по крупнейшим фондовым площадкам планеты. Уже известно, что общий совокупный ущерб, понесенный нашими крупными предпринимателями, превысил полтора десятка миллиардов долларов.
Гадание на финансовой «гуще»: как Михаил Прохоров сумел выйти сухим из санкционной «бури» и надолго ли ему такое везение
Фото: Dmitry Golubovich / Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Craig Robertson ZUMAPRESS.com / Globallookpress / Александр Вильф / Павел Лисицын РИА Новости / pixabay.com

Среди олигархов есть и везунчики. В частности, практически не пострадал от нынешней ситуации Михаил Прохоров: свои активы из проблемных компаний он, словно по совпадению, вывел заранее. В результате эксперты сейчас гадают: то ли это была простая удача, то ли результат умелого использования инсайдерской информации. В любом случае, отмечают аналитики, нынешняя история дает повод задуматься о целесообразности взаимодействия с Западом в условиях, когда это ведет к неоправданным и весьма дорогостоящим рискам.

Хватка баскетболиста

Обвал акций ряда компаний произошел сразу после объявления Минфином США санкций в отношении семи российских бизнесменов, 14 компаний и 17 госслужащих. Больше всего пострадали компании Олега Дерипаски: «РусАл» потерял почти половину стоимости, En+ обвалилась на четверть. Сам бизнесмен, по некоторым данным, лишился суммы, измеряемой сотнями миллионов долларов. Во всяком случае, такие данные приводит деловая пресса. Заговорили даже о возможном объявлении технического дефолта - такое случается, когда компания заявляет о невозможности заплатить по своим кредитным обязательствам.

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Однако кое-кого из акционеров алюминиевого гиганта проблемы не коснулись. Вернее, бывших акционеров. Михаил Прохоров, державший в свое время более 17 процентов пакета акций, избавился от большинства из них еще в предыдущие годы. Примечательно, что оставшиеся 6 процентов бизнесмен реализовал буквально за несколько недель до нынешнего кризиса. В обоих случаях покупателями акция стал Виктор Вексельберг, а также его американский партнер Леонард Блаватник. К слову, Вексельберг вошел в список российских бизнесменов, попавших под санкции. Согласно этим «карательным» мерам, бизнесмены, имеющие дело с указанными лицами, а также с компаниями, в отношении которых введены ограничения, обязаны избавиться от акций и других ценных бумаг, а впоследствии аннулировать все контракты.

Примечательно, что Прохоров не впервые удачно выходит сухим из финансовой «бури». В 2008 году, когда планету захлестнул глобальный кризис, вызванный лопнувшим ипотечным пузырем в США, он спокойно наблюдал за происходящим, не особо переживая за свои активы. Все, что было у него в ценных бумагах, бизнесмен незадолго до начала всемирной тревоги сумел реализовать на рынке. По некоторым данным, после этого Михаил Прохоров практически не занимался крупными сделками, не гонялся за активами. Бизнесмен посвятил себя давнему увлечению - баскетболу, правда, и здесь не обошлось без деловых схем. В частности, он приобрел клуб НБА Brooklyn Nets, который в прошлом году решил частично продать вместе с частью акций нью-йоркского стадиона Barclays Center.

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Маршрутом таинственных «бизнес-джетов»

Вокруг нынешней ситуации уже развернулись нешуточные споры. Версии звучат одна экзотичнее другой: и что Прохоров имеет связи среди американского истеблишмента, и что он пользуется услугами экстрасенсов. Чаще, правда, употребляется уже озвученный выше термин - везунчик. Между тем эксперты утверждают, что везение, как и экстрасенсорные способности, а уж тем более знакомство с политиками из Белого дома, в данном случае не при чем.

«Американцы сделали то, что давно обещали, - отмечает блогер Алексей Голтаев. - Усилили санкции, - они это обещали еще в прошлом году. Дерипаска и сам предпринял кое-какие меры перед объявлением санкций. Еще несколько месяцев назад он вывел En+ на IPO. Акции размещались в Лондоне и Москве, в результате было продано расписок на 1,5 млрд долларов. И большая часть этих денег досталось лично Дерипаске».

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Между тем обозреватель Интернет-журнала «Интересант» Николай Печерников выделяет в приоритет другую возможную версию причин нынешней неудачи крупных российских бизнесменов. Он обращает внимание на информацию, которая на прошлой неделе активно распространялась в мировых СМИ: о том, что в США были допрошены некие два миллиардера из России (их имена не разглашаются).

«Телеканал CNN передал, что спецпрокурор США Роберт Мюллер, "расследующий" мифическое вмешательство России в президентские выборы 2016 года, провел допросы двух крупных российских предпринимателей, которые побывали в США в последние недели, - напоминает журналист. - При этом уточнялось, что один олигарх якобы был допрошен, когда его частный самолет приземлился в Нью-Йорке, второй же попал в "лапы Мюллера " во время поездки по США. РБК выяснил, чьи бизнес-джеты летали в указанное время из России в Штаты - предположительно, принадлежащие Роману Абрамовичу, Михаилу Прохорову, Виктору Вексельбергу. Кого из них допрашивал Мюллер, неизвестно. Вексельберг в данном случае, по идее, должен быть вне подозрений, ведь против него санкции в итоге были введены. А вот что касается Прохорова и Абрамовича - тут очень интересная история. Михаил Дмитриевич, как сообщали СМИ, продал пакет "Русала," и его активы в основном теперь сосредоточены не в России. Романа Аркадьевича тоже правильнее называть уже не российским, а английским или американским олигархом. Но в то же время Прохоров и Абрамович знают о российском бизнесе и о российских чиновниках очень много. Поделились ли они своим знанием? Была ли у них беседа с Мюллером? Эти вопросы остаются пока без ответов».

А дома - лучше

Реализуемый сейчас Штатами очередной список санкций называют одним из самых жестких в череде санкционного противостояния, начиная с 2014 года, когда со стороны Вашингтона был дан старт всей этой нечистоплотной кампании. Речь сегодня идет не просто о блокировке активов физических и юридических лиц в американской юрисдикции: Вашингтон будет следить за операциями по всему миру. Компании, попавшие в указанный список, не смогут даже проводить свои расчеты в американских долларах. Rusal, попавший под санкционные жернова, по праву считается мировым алюминиевым лидером, на его долю приходится 7 процентов общемирового производства этого металла. При этом в Белом доме утверждают, что Дерипаска «поплатился» за свои связи с российскими властями: издание Bloomberg в своей публикации ссылается на заявление американского Минфина, где приводится фраза российского миллиардера, высказанная в интервью газете Financial Times: «Я не отделяю себя от российского государства».

Правда, тот же Bloomberg отмечает и другую (надо признать, куда более вескую) причину, по которой под прицелом «санкционеров» оказался именно Дерипаска.

«Россия была вторым поставщиком алюминия на американский рынок после Канады, - пишет издание. - Трамповские тарифы на импорт алюминия должны были нанести больший удар по России, чем по Китаю. Подвергнув санкциям Дерипаску и его компании, США убрали с рынка огромную долю импорта гораздо эффективнее, чем это можно было бы сделать при помощи тарифицирования».

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Стоит отметить, что, по мнению экспертов, санкции могут в дальнейшем распространиться на остальных олигархов. В их числе те, кому не миновать удара, называется и «везунчик» Михаил Прохоров.

«Любой богатый россиянин, любая российская компания - это теперь легкая добыча, и это дает инвесторам разумные основания для паузы», - отмечает Bloomberg.

А вот австрийское издание Die Presse считает, что Трамп, угрожая новыми санкциями и распространяя страхи, способствует возвращению российского капитала обратно в Россию.

«Российские финансовые элиты активно выводят свои средства с Запада, чтобы помешать западным властям завладеть ими, - отмечают журналисты. - Многие начинают бояться, что однажды не смогут получить свои средства обратно, и хотя бы частично выводят их в Россию. Это вполне совпадает с желанием Кремля вернуть в страну отечественные капиталы. Президент Владимир Путин воспользовался западными санкциями и инициировал принятие закона об амнистии капитала. Это уже вторая - и более настойчивая - попытка после 2015 года, в рамках которой россиян призывают закрыть подконтрольные им зарубежные предприятия, а средства вернуть в Россию».  

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