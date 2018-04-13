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Женское дело: Минтруд предлагает пересмотреть список «неженских» профессий

Артем Афонский
16:30 13.04.2018
Недавно стало известно о том, что Минтруд пересмотрит список «неженских» профессий, возможно, разрешив представительницам женского пола пойти работать машинистами электропоездов, строителями или автомеханиками.
Женское дело: Минтруд предлагает пересмотреть список «неженских» профессий
Фото: pixabay.com

Считается, что тяжелая физическая работа всегда была прерогативой мужчин и этому есть простое объяснение: мужские профессии несут определенные опасности для женского здоровья - прежде всего репродуктивного.

Cайт телеканала «Звезда» опросил двух экспертов – создателя движения «Женщины за жизнь» Натальей Москвитиной и депутатом Госдумы и членом фракции ЛДПР Игорем Лебедевым, для того чтобы те высказались о полезности роли женщин в мужских профессиях.

В разговоре с корреспондентом «Звезды» Наталья Москвитина заняла позицию настоящей защитницы представительниц прекрасного пола, сказав о том, что истинное предназначение женщины – это «давать жизнь», а не заниматься тяжелым физическим трудом.

«Женщина должна оставаться женщиной в первую очередь. Никто, по сути, не заставляет ее идти работать на шахту. Но мне кажется надо более избирательно выбирать себе профессию. Реализоваться надо не там, где можно заработать деньги, а там, где можно проявить свою природную сущность. Так вот хочется сказать, что в нас заложено великое - давать жизнь, а поэтому не надо претендовать на работу где требуется тяжелый труд», - заявила Москвитина.

А вот депутат фракции ЛДПР Игорь Лебедев склонился к тому, что никаких ограничений в выборе профессии у женщины быть не должно.

«Вы ставите очень непростой вопрос. Если я скажу, чтобы женщины сидели дома с семьей, – обидятся все те, кто хочет работать. Скажу наоборот – обидятся все те, кто хотят сидеть дома. Это вопрос, который делит женскую половину общества пополам. Это выбор каждого человека индивидуальный. По мне, как мужчине, больше нравится то, что женщина сидит дома и воспитывает детей. А что касается профессий – это грань, которая стерлась со времен Советского Союза», - сказал депутат.

«Есть женщины, которые на работе справляются лучше, чем мужчины, а есть мужчины, которые готовят вкуснее чем женщины. Деление достаточно условное. Конечно, я ни разу не встречал женщину-шахтера, но если чувствуешь силы и желание – welcome, у нас все двери открыты. В целом я считаю, что это личный и индивидуальный выбор человека. Чем человек хочет – пусть тем и занимается», - заявил Лебедев.

В данный момент женщинам в России запрещено трудиться по 456 профессиям и специальностям.

В первую очередь это работы, связанные с подъемом и перемещением вручную тяжестей: грузчики, носильщики, строители. Также, женщинам очень вредно работать в шахтах и на подземном строительстве (метро, туннели).  Сталеплавильные, литейные производства предназначены сугубо для мужчин. Нет нужды использовать труд представительниц слабого пола и в лесоповале: лес валят исключительно мужчины. Ну и классический пример запрещенной профессии для женщин – это машинист в метрополитене и на железной дороге.

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