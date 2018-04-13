Посол РФ в Лондоне заявил о вероятном похищении российских граждан

Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко на пресс-конференции заявил, что, исходя из системного засекречивания Великобританией дел о смертях россиян, складывается основание предполагать, что Сергея и Юлию Скрипалей похитили.

«У нас есть все основания полагать, что наших граждан похитили. Мы не можем получить доступ к нашим гражданам, получить информацию о том, как их лечили. Власти Британии систематически отказывают нам в консульском доступе к Юлии Скрипаль и ее отцу», - отметил Яковенко.

Также он сказал, что безо всяких объяснений Великобритания продолжает нарушать свои обязательства в соответствии с Венской конвенцией, а также двусторонней конвенцией о предоставлении консульского доступа.