Россия может прекратить поставку ракетных двигателей для американских Аtlas

В случае принятия закона об ответных мерах Россия прекратит поставку ракетных двигателей для американских Аtlas v и Аntares. Об этом заявил глава комитета СФ по обороне.

Он отметил, что приостановка сотрудничества с США в космосе и самолетостроении никак не отразится на состоянии этих отраслей в России.