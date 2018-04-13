Россия может прекратить поставку ракетных двигателей для американских Аtlas
Глава комитета СФ по обороне отметил, что приостановка сотрудничества с США в космосе и самолетостроении никак не отразится на состоянии этих отраслей в России.
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В случае принятия закона об ответных мерах Россия прекратит поставку ракетных двигателей для американских Аtlas v и Аntares. Об этом заявил глава комитета СФ по обороне.
Он отметил, что приостановка сотрудничества с США в космосе и самолетостроении никак не отразится на состоянии этих отраслей в России.