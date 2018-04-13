Дела о смертях россиян в Британии объединяет засекречивание королевством важной информации – посол РФ

Посол России в Лондоне Александр яковенко заявил, что не получил от Скотленд-Ярда ответа на запрос о встрече по делу о смерти Сергея Глушкова.

Посол отметил, что дела о смертях россиян в Британии объединяет засекречивание королевством важной информации. По словам посла, это же касается и отравления Скрипалей.

«Все эти дела имеют кое-что общее. Все документы засекречены по этим делам и у нас нет возможности узнать, что именно содержится в материалах дел», - отметил Яковенко.

Посол добавил, что такие действия Великобритании являются нарушением международных норм.

«Безо всяких объяснений Великобритания продолжает нарушать свои обязательство в соответствии с Венской конвенцией, а также двусторонней конвенцией о предоставлении консульского доступа. У нас есть все основания полагать, что наших граждан похитили», - добавил посол.

Ранее сообащлось, что российский посол в Великобритании Александр Яковенко направил личное обращение руководителю полиции Лондона Крессиде Дик с целью обсудить ход расследования обстоятельств смерти бывшего заместителя генерального директора компании «Аэрофлот» Николая Глушкова.