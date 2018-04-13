Павел Дуров рассказал, что ждет пользователей Telegram

Основатель Telergam Павел Дуров рассказал о том, как будет работать Telegram после вступления в силу решения суда о блокировке месенджера.

По словам Дурова, которые приводит РИА Новости, Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей. Также Telegram, независимо от наличия блокировки, сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации. Пока же можно говорить о том, что первые часы после блокировки Telegram будет работать медленнее.

Ранее суд принял решение удовлетворить иск Роспотребнадзора о блокировке Telegram на территории России из-за отказа предоставить ФСБ коды шифрования.