Глава МИД Нидерландов поделился с Лавровым впечатлениями о Москве и о России

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок на пятничной встрече с Сергеем Лавровым рассказал о впечатлениях от своей утренней пробежке вокруг Кремля.

«С утра мне уже удалось насладиться этим прекрасным городом во время моей утренней пробежки вокруг Кремля. Я также успел позавтракать с представителями бизнеса Нидерландов, и они подтвердили, что есть все возможности и все условия для развития бизнеса в России», - рассказал Блок.

Министр отметил, что в отношениях между двумя странами есть сложные вопросы, но, подчеркнул Блок, со стороны граждан Нидерландов и речи не идет о негативном отношении к народу России. Стеф Блок рассказал, что , граждане Нидерландов преданно ухаживают за могилами советских солдат, которые погибли во время Второй мировой войны.

Стеф Блок отметил как очень важный тот факт, что у него и его российского коллеги есть возможность говорить на разные темы, говорить об актуальных событиях.