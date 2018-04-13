Посольство РФ в Лондоне представило доклад «Солсбери: засекреченное дело»

Посольство России в Лондоне представило доклад под названием «Солсбери: Засекреченное дело» по инциденту в Великобритании.

В материалах изложены основные аргументы британской и российской сторон по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, а также список направленных нот и ответы Москвы на заявления Лондона.

Также в докладе есть биографии жертв произошедшего в Солсбери инцидента, в которых перечислены все ближайшие родственники пострадавших.

Ранее посольство России выразило большие сомнения по поводу опубликованного ранее Скотленд-Ярдом заявления Юлии Скрипаль. В ведомстве не уверены, что документ действительно исходит от нее.