Посольство РФ в Лондоне представило доклад «Солсбери: засекреченное дело»
В материалах изложены основные аргументы британской и российской сторон по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Фото: Kevin Thompson / wikipedia
Посольство России в Лондоне представило доклад под названием «Солсбери: Засекреченное дело» по инциденту в Великобритании.
В материалах изложены основные аргументы британской и российской сторон по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, а также список направленных нот и ответы Москвы на заявления Лондона.
Также в докладе есть биографии жертв произошедшего в Солсбери инцидента, в которых перечислены все ближайшие родственники пострадавших.
Ранее посольство России выразило большие сомнения по поводу опубликованного ранее Скотленд-Ярдом заявления Юлии Скрипаль. В ведомстве не уверены, что документ действительно исходит от нее.