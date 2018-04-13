В центре Киева неизвестные открыли огонь из гранатомета

В Печерском районе Киева неизвестный обстрелял из гранатомета здание. Об этом сообщает киевская полиция на странице в Facebook. Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет.

В пятницу утром на пульт киевской полиции поступило сообщение от очевидцев, что в центре Киева был слышен взрыв. На место прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники. Как выяснилось, неизвестные обстреляли ресторан и отдел продаж одного из застройщиков.

«Рядом с местом происшествия был обнаружен тубус от гранатомета с уничтоженными номерами», - говорится в сообщении ведомства.

Момент обстрела попал на запись видеорегистратора. Сейчас следователи определяются с правовой квалификацией инцидента.