Россия обнародует «интересные моменты» из доклада ОЗХО по «делу Скрипаля» - Лавров

Россия продолжает изучать доклад экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля, РФ огласит наиболее «интересные» моменты. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы сейчас занимаемся подробным изучением доклада, там есть очень интересные моменты», — сказал Лавров.

По словам министра иностранных дел, РФ в ближайшее время постарается предать их гласности, «когда эксперты и наши, и из профильных ведомств разберутся с этим достаточно объемным документом».

Ранее сообщалось, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о веществе, которым отравили Скрипалей.