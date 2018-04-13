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Из-за вето России мир неоднократно получал отсрочку от кровавой бойни - Захарова

Роман Захаров
14:23 13.04.2018
Официальный представитель МИД России ответила на заявление министра иностранных дел Германии Мааса о необходимости усиления политического давления на РФ.
Из-за вето России мир неоднократно получал отсрочку от кровавой бойни - Захарова
Фото: Алексей Иванов/ТРК Звезда

Германия и Франция идут авантюрной дорогой «старшего брата», вместо того чтобы следовать курсу здравого смысла. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса о необходимости усиления давления на Россию из-за блокировки резолюции США по Сирии в Совете Безопасности ООН.

«Из-за вето России столько раз мир получал отсрочку от очередной кровавой бойни в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Силовые варианты в исполнении западных коалиций мы уже проходили. Не получилось», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что если бы РФ изменила позицию в Совбезе ООН по Ираку, то, «скорее всего, руководству ФРГ впоследствии пришлось бы извиняться за участие в антииракской компании».

«Сейчас Германия и Франция, забыв о своем внешнеполитическом суверенитете, идут не курсом здравого смысла, а авантюрной дорогой "старшего брата". Но были и другие времена, когда именно принципиальность Москвы, которая не поддалась на шантаж пробирками, помогла Парижу и Берлину продемонстрировать дальновидность. Но тогда у Европы была своя сольная партия. Сейчас ей отведена роль бэквокала», - заявила Мария Захарова.

Напомним, глава МИД Германии Хайко Маас заявил о необходимости усиления политического давления на Россию из-за блокирования резолюции США по Сирии в Совете Безопасности ООН.

Ранее Россия наложила вето на американский проект резолюции Совбеза ООН о механизме по расследованию химических атак в Сирии.

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