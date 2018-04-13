СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета на Балтике

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним») возбудил военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Балтийскому гарнизону. Сообщение об этом размещено на официальном сайте СК.

По данным следствия, 12 апреля 2018 года в темное время суток отрабатывались посадка и взлет вертолета Ка-29 с борта военного корабля. После выполнения упражнения винтокрылая машина ушла на второй круг.

После того как экипаж вертолета перестал выходить на связь, были начаты поисково-спасательные мероприятия, в ходе операции спасатели обнаружили в воде обломки воздушного судна.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Для оказания практической и методической помощи в расследовании авиакатастрофы привлечены криминалисты военного следственного управления СК РФ по Балтийскому флоту.

Изъята документация, регламентирующая полет Ка-29, а также показания средств объективного контроля. Военные следователи принимают меры, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.