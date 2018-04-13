Песков отказался от комментариев по решению суда о блокировке Telegram
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что он пока не знает, каким мессенджером будут пользоваться в Кремле после блокировки Telegram.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не дают комментариев по поводу постановления о блокировке мессенджера Telegram.
«Здесь я сразу скажу, что это решение суда, я никак его комментировать не буду», — сказал Песков.
По словам пресс-секретаря российского лидера, он пока не знает, каким мессенджером будут пользоваться в Кремле после блокировки Telegram.
«Надо посмотреть, какой удобный. Какой обеспечивает удобство, скорость и качество, соединяет весь набор услуг, тот и выберем», — добавил пресс-секретарь президента России.
Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы удовлетворил в пятницу 13 апреля иск Роскомнадзора о блокировке на территории РФ мессенджера Telegram.