Песков отказался от комментариев по решению суда о блокировке Telegram

Глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не дают комментариев по поводу постановления о блокировке мессенджера Telegram.

«Здесь я сразу скажу, что это решение суда, я никак его комментировать не буду», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, он пока не знает, каким мессенджером будут пользоваться в Кремле после блокировки Telegram.

«Надо посмотреть, какой удобный. Какой обеспечивает удобство, скорость и качество, соединяет весь набор услуг, тот и выберем», — добавил пресс-секретарь президента России.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы удовлетворил в пятницу 13 апреля иск Роскомнадзора о блокировке на территории РФ мессенджера Telegram.