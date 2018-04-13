Лавров рассказал о веществе, которым отравили Скрипалей

Доклад ОЗХО подтвердил химический состав вещества, которым отравили британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, и это вещество не находится в списке конвенции о запрещении химоружия. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Никаких литературных названий там не приводится. Говорится лишь о том, что это вещество не из списка, который в конвенции о запрещении химического оружия утвержден и по которому должны страны-члены отчитываться», - заявил Лавров.

Руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что ОЗХО подтвердила «исключительно состав химического вещества, и в закрытой части приводится подробная, длинная химическая формула этого вещества».