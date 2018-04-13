Лавров рассказал, кто стоит за постановочной химатакой в Думе

У России есть данные, свидетельствующие о том, что химическая атака в сирийской Думе была постановочной. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также добавил, что к постановочной химической атаке приложили руку зарубежные спецслужбы.

«У нас есть неопровержимые данные о том, что это была постановка очередная и к этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании», - сказал министр иностранных дел России на пресс-конференции.

Лавров напомнил, что в Сирию уже выехала миссия экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Седьмого апреля в СМИ появились первые сообщения о якобы произведенной химической атаке в сирийской Думе. Как заявили в организации «Белые каски», после продолжительных бомбардировок населенного пункта к вечеру добровольцы-спасатели якобы зафиксировали более 500 случаев поражения людей химическими веществами. Запад тут же обвинил в химатаке официальный Дамаск.

Между тем, сами жители Думы опровергают информацию о химических атаках на город. Они пояснили, что с начала военных действий в Сирии ни разу с подобным не сталкивались, а обстрелы, которым подвергался город, были без применения химического оружия.

Напомним, в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.