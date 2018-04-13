Нидерландское следствие по крушению Boeing в Донбассе не информирует СБ ООН с лета 2015 года – Лавров

С лета 2015 года никакой информации в СБ ООН от нидерландского следствия по крушению Boeing в Донбассе не поступало. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам руководителя российского внешнеполитического ведомства, РФ оказывает содействие нидерландским следователям по расследованию крушения Boeing в Донбассе и отвечает на все запросы прокуратуры.

При этом Лавров отметил, что передаваемые Россией данные по крушению Boeing в Донбассе принимаются в расчет поверхностно и избирательно.