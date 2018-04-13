Американцы активизировали воздушную разведку в Сирии – эксперт

Американские военные усилили разведывательную деятельность в отношении российских военных в Сирии, заявил в интервью телеканалу RT главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Ранее стало известно, что несколько американских военных самолетов совершили разведывательные полеты вдоль побережья Сирии.

«Сейчас началась более активная фаза. Это связано с оценкой наших возможностей. Кроме того, надо понимать, что разведка ведется не только в отношении России, но и против сирийской системы ПВО. Поэтому это комплексная разведывательная акция». – заявил эксперт.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации Россия выбрала сдержанную позицию.

«Мы не стремимся впадать в какую-то воинственную риторику. Думаю, это лучшее поведение в данной ситуации. Россия настаивает на прибытии в район Восточной Гуты инспекторов Организации по запрещению химического оружия, чтобы они могли там провести всю необходимую работу, поскольку речь идёт о масштабной провокации», - рассказал Коротченко.

Эксперт добавил, что сейчас необходимо выяснить, что произошло в Гуте, а не следовать фейкам, которые формируются западными СМИ и потом используются для политических решений.