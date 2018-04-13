В Госдуме заверили, что ответные меры на санкции США не затронут российских граждан

Ответные меры со стороны РФ на санкции США не затронут российских граждан. Такое заявление сделал лидер фракции ЛПДР Владимир Жириновский.

По словам депутата, в качестве ответных мер Россия создаст список граждан США, которым будет запрещен въезд на территорию РФ.

«В законе есть ряд статей политического характера. Будет введен список, запрещающий въезд на территорию России граждан США и будет прекращена деятельность на территории РФ американцев, которые, может быть, даже являются специалистами высокого класса», - сказал Жириновский.

Глава фракции ЛДПР отметил, что все списки будут определяться российским правительством.

«То, что касается наших граждан, то на них ограничения не будут распространяться, если они что то покупают для себя, пусть даже из Америки», - добавил депутат.

При этом Жириновский подчеркнул, что «запрет идет на товарные поставки».

«Поэтому данный закон – это ответные меры. Здесь нет ничего сверх того, что сделали американцы. Поэтому здесь могут быть ограничения и по визам, и конкретные лица, и все это будет способствовать тому, чтобы американцы почувствовали, что ответные меры приняты», - сказал руководитель ЛДПР.

Жириновский также выразил уверенность, что «все депутаты Госдумы РФ поддержат данный закон».

Ранее стало известно, что в Государственную Думу был внесен проект закона, предусматривающий принятие мер в ответ на политику США в отношении РФ.

Напомним, США объявили о новых санкциях против Российской Федерации. На этот раз в перечень вошли топовые российские бизнесмены, представители официальных структур и компании.