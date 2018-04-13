Эксперт рассказал, к чему приведет блокировка Telegram

Специалист в области информационных рисков Александр Варской уверен, что блокировка популярного мессенджера Telegram не означает его конец.

Как заявил эксперт сайту телеканала «Звезда», аналогов Telegram довольно много и выбор на рынке мессенджеров довольно большой.

«Сейчас практически все мессенджеры обладают функциональностью Telegram… Например Signal любят бывшие сотрудники органов внутренних дел. Некоторые используют Wicker, Wechat. Viber используют люди, которые часто бывают за границей. Выбор есть всегда», - рассказывает Варской.

Также специалист уверен в том, что из-за «санкций» пользователей у мессенджера только прибавится.

«Но блокировка Telegram означает только одно – что его пользователей станет больше. Это человеческая логика – если что-то заблокировали, значит возрастет количество пользователей. Не исключено, что сам мессенджер выпустит обновление, которое позволит обходить блокировку», - уверен эксперт.

Ранее стало известно о том, что в Таганском суде было принято решение о блокировке Telegram. Мессенджер будет заблокирован до тех пор, пока не передаст ключи шифрования ФСБ.