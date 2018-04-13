Студент осквернил памятник участникам ВОВ в Омске

В Омске студент осквернил памятник участникам Великой Отечественной войны, справив на него нужду. На видео, которое появилось в Сети, видно, что у стелы находилась компания из трех молодых людей, в какой-то момент один из них подошел к памятнику и осквернил его.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности предполагаемых злоумышленников. Ими оказались трое местных жителей в возрасте от 17 до 20 лет.

Один из них сам явился в полицию и сознался в содеянном. По данным портала «Новый Омск», им оказался 20-летний студент Сибирского института бизнеса и информационных технологий Алексей Дегтярев. Он пришел в отделение полиции в сопровождении адвоката.