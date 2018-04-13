Эксперт рассказал, зачем США подняли в небо «самолет судного дня»

Полет Boeing E-4B Nightwatch, известного как «самолет судного дня», - это элемент политического шоу. Таким образом, США пытаются в очередной раз оказать давление на Россию. Так полагает директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

«(США - прим.ред) играют на нервах, без сомнения. Потому что никто же не говорит, что этот самолет "судного дня" 30 лет стоял на приколе и не взлетал ни разу. Важно, что они в информационное пространство вбросили, что он летел. Он, может, и вчера летал, и позавчера тоже. Это шоу в чистом виде», - предположил эксперт в эфире ток-шоу «Процесс» на телеканале «Звезда».

Ранее канал CivMilAir, специализирующийся на отслеживании перемещений самолетов, сообщил о том, что самолет Boeing E-4B Nightwatch поднялся в воздух в американском штате Индиана. Согласно данным трекинга, «самолет судного дня» стартовал с базы ВВС США Райт-Паттерсон, расположенной в пригороде Дейтона, затем пролетел мимо Индианаполиса и направился в сторону города Спрингфилд в штате Иллинойс.

Boeing E-4B Nightwatch в случае масштабного конфликта либо чрезвычайной ситуации становятся воздушными командными пунктами для высшего руководства США, если наземные системы управления окажутся уничтоженными. Всего у Соединенных Штатов Америки имеются десять таких самолетов, из них четыре готовы к взлету круглосуточно.

Сообщения о полете «самолета судного дня» появились, после того как Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter опубликовал подряд два сообщения, где сперва угрожал засыпать Сирию ракетами, а потом заговорил о замораживании гонки вооружений.

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