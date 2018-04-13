Строители приступили к нанесению разметки на Крымском мосту

На автодорожной части Крымского моста начали наносить дорожную разметку. Это один из финальных этапов работ по обустройству дорожного полотна, стартовавший со стороны таманского берега.

По сообщениям пресс-службы Крымского моста, разметка выполняется из материалов, обеспечивающих высокие стандарты безопасности и комфорта движения транспортных средств в любое время суток.

«Мы наносим горизонтальную дорожную разметку, выполненную из термопластика с высокими светоотражающими характеристиками, с высоким показателем белизны. Разметка служит ориентиром для водителей, определяя границы их движения по автодороге через Керченский пролив», - заявил начальник участка по нанесению дорожной разметки Павел Матящук.

У разметки есть определенные геометрические параметры. Краевая линия – шириной 20 см. Осевая линия дорожной разметки – шириной 15 см. Толщина линии разметки – около 4 мм, что, как уверяют в пресс-службе Крымского моста, определяет ее высокие износоустойчивые характеристики в эксплуатации.