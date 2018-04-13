Таганский суд удовлетворил иск о блокировке Telegram

Таганский суд Москвы сегодня удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке на территории России мессенджера Telegram.

Представители Роскомнадзора и ФСБ сообщили, что отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам, передает РИА Новости.

Между тем юристы, представляющие интересы мессенджера, не пришли на заседание, объяснив свое решение тем, что основатель Telegram Павел Дуров запретил им участвовать в судебном заседании.

Согласно решению суда, заблокировать Telegram немедленно, при этом мессенджер будет заблокирован до тех пор, пока не передаст ключи шифрования ФСБ.