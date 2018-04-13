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В подмосковном Ногинске рухнула стена дома XIX века

Павел Настин
11:30 13.04.2018
По словам местного жителя, люди жили в аварийном здании несколько лет в постоянном ожидании обрушения.
Фото: МЧС РФ

Обрушение части стены в трехэтажном здании, построенном более 100 лет назад, произошло в Ногинске. Обвалилась пристройка, в которой размещались санузлы. Местные жители давно замечали признаки разрушения, однако все произошло неожиданно.

«На третьем этаже был страшный грохот, как взрыв. Конечно мы этого ждали много лет, но все произошло внезапно. Ночью пробежались сотрудники МЧС, всех разбудили в четвертом часу утра и сказали, что надо выходить с вещами», - рассказал телеканалу «Звезда» житель аварийного здания Сергей Зыков.

В результате обрушения никто из жителей не пострадал.  

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