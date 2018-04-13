Telegram не обосновал, почему не может предоставить ключи шифрования – ФСБ

Telegram не обосновал, почему не может предоставить ключи шифрования. Соответствующее заявление сделала Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ.

Также, во время судебного заседания о блокировке мессенджера в России, представитель Роскомнадзора заявил, что ведомство понимает, что «та информация, которая распространяется через Telegram, может содержать сведения, которые могут использоваться террористическими организациями, что может угрожать безопасности РФ».

«Просим удовлетворить наши требования в полном объеме», - обратился к суду представитель Роскомнадзора.

Ранее сообщалось, что адвокаты Telegram попросили у суда отложить заседание по блокировке мессенджера в РФ для того, чтобы устранить все процессуальные нарушения.

В пятницу 13 апреля Таганский суд российской столицы начал рассматривать по существу иск Роскомнадзора. На процесс, в качестве заинтересованного лица, привлечена Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ, которой Telegram, согласно законодательству, должен передать ключи для расшифровки сообщений пользователей мессенджера.