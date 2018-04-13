Суд арестовал командира пожарного звена, тушившего ТЦ «Зимняя вишня»

Суд в Кемерове арестовал начальника пожарного караула Сергея Генина, пригимавшего участие в тушении пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать Генину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», - цитирует слова судьи RT.

По версии следствия, Генин проигнорировал слова очевидца, который предложил провести пожарных в кинозал, где были люди, и повел своих подчиненных в другую сторону, где спасатели наткнулись на запертую дверь. СК возбудил уголовное дело в отношении пожарного – ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 293 УК России («Халатность»).

Сам же Генин утверждает, что, пожарные «сделали все, что могли и не могли». По его словам, со второй попытки пожарные все-таки нашли человека и спасли его из огня, после чего у него закончился кислород.