Адвокаты Telegram просят суд отложить заседание по блокировке мессенджера

Адвокаты Telegram просят отложить заседание Таганского суда Москвы по блокировке мессенджера в РФ, для того чтобы устранить все процессуальные нарушения. Соответствующее заявление сделал юрист компании Павел Чиков.

По его словам, для рассмотрения иска Роскомнадзора в экстренной ускоренной процедуре нет никаких объективных причин.

«Просим суд обеспечить фактическое исполнение требований процессуального кодекса и обеспечить реализацию всех процессуальных прав, предоставленных в данном случае законом компании Telegram как ответчику. Отложить судебное заседание на разумный срок и устранить все вышеуказанные процессуальные нарушения», — написал юрист в своем Telegram-канале.

В пятницу 13 апреля Таганский суд российской столицы начнет рассматривать по существу иск Роскомнадзора. На процесс, в качестве заинтересованного лица, привлечена Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ, которой Telegram, согласно законодательству, должен передать ключи для расшифровки сообщений пользователей мессенджера.