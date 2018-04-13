В Госдуму внесли законопроект об ответных санкциях против США

Внеочередное заседание Совета Государственной думы для рассмотрения законопроекта об ответных санкциях против США состоится в понедельник 16 апреля. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«В ходе неоднократных обсуждений недружественных действий по отношению к нашей стране мы говорили о необходимости ответа на хамское поведение со стороны США и создании препятствий для работы российского бизнеса», - цитирует издание Володина.

Проект федерального закона предоставит российскому правительству полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера.