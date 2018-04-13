Во Владивостоке кошка позаботилась о новорожденных енотах

Во Владивостоке кошка взяла на воспитание трех новорожденных енотов.

«Утром 12 апреля самка енота-полоскуна по кличке Девочка родила трех малышей и выкинула их из гнезда», — говорится в сообщении зоопарка «Садгород», опубликованном в Instagram.

В зоопарке также рассказали, что у ветврача, работающего в «Садгороде», недавно окотилась кошка, которая приняла новорожденных, «покормила, вылизала, как родных».

«Позже сотрудники поняли причину поведения мамы-енота — ночью она родила еще двоих. Мы предполагали, что это могла быть одна из причин ее поведения, и оказались правы», - отмечается в заявлении зоосада.

Сотрудники зоопарка добавили, что в ближайшее время малышей-енотов вернут родной матери.