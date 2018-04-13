У Дональда Трампа нашелся внебрачный сын - СМИ

У Дональда Трампа есть внебрачный ребенок от домоправительницы. Об этом сообщил бывший привратник принадлежащего американскому президенту небоскреба Trump World Tower газете New York Post.

Первоначально эту информацию бывший охранник здания Дино Саджудин сообщил изданию National Enquirer за вознаграждение в размере 30 тысяч долларов. Таблоид не стал публиковать интервью с ним, однако позже материал оказался в распоряжении других СМИ.

«Могу подтвердить, что работая в Trump World Tower, я был проинструктирован не обсуждать бывшую экономку Трампа за ее прежние отношения с президентом, в результате которых у нее родился ребенок», - цитирует Саджудина газета.

Американец отметил, что его удивило появление в прессе публикации о его конфиденциальном соглашении с таблоидом.

В статье также говорится, что владелец компании American Media, в которую входит National Enquirer, Дэвид Пекер является другом Дональда Трампа.