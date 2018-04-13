Центробанк отозвал лицензию у «Конфидэнс Банка»

Центробанк РФ лишил лицензии на проведение банковских операций костромской «Конфидэнс банка».

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 13 апреля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк" ООО КБ "Конфидэнс Банк"», — говорится в сообщении регулятора, опубликованном на официальном сайте ЦБ РФ.

По величине активов «Конфидэнс Банк» на 1 марта этого года находился на 275-м месте в рейтинге российской системы банков.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у севастопольского банка «ВВБ».