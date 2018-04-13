СМИ нашли китайский аналог «Кинжала»
Ракетные войска КНР, предположительно, провели серию летных испытаний аэробаллистической ракеты, которая является аналогом российского «Кинжала». Об этом сообщает издание The Diplomat со ссылкой на неназванный источник в правительстве США.
Утверждается, что китайская разработка, получившая название CH-AS-X-13, представляет собой двухступенчатую твердотопливную баллистическую ракету с дальностью полета до трех тысяч километров. При этом издание утверждает, что первые испытания новейшей ракеты Китай якобы провел в конце 2016 года, последние - в начале 2018.
Между тем по данным источника The Diplomat, новая китайская ракета будет готова к развертыванию не раньше 2025 года.
Напомним, президент России Владимир Путин 1 марта во время своего обращения к Федеральному собранию представил новые образцы вооружения, в частности, гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал». По словам главы государства, комплекс позволяет доставлять ракету в точку сброса за считаные минуты, а сама ракета, летит со скоростью, превышающую скорость звука в десять раз. С декабря прошлого года комплекс поставлен на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе.