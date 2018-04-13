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В Дании заявили о невозможности остановить «Северный поток – 2»

Роман Захаров
09:41 13.04.2018
По словам премьер-министра Дании, строительство газопровода можно замедлить, если королевство не согласится на прокладку «Северного потока-2» в своих водах.
В Дании заявили о невозможности остановить «Северный поток – 2»
Фото: Stefan Sauer/dpa/globallookpress

Глава правительства Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил, что Копенгаген не в силах воспрепятствовать реализации российского проекта «Северный поток – 2».

При этом премьер-министр заявил о возможном замедлении строительства, если королевство не согласится на прокладку газопровода в своих водах. В таком случае, по словам Расмуссена, маршрут будет изменен и пройдет через международные воды, на что не нужно разрешения Дании.

Глава кабинета министров королевства подчеркнул, что оптимальным вариантом было бы, если бы переговоры с российской стороной по строительству газопровода вела Еврокомиссия, а не отдельные страны Евросоюза. Отметим, что такое заявление политик сделал после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, которые состоялись в Берлине.

В четверг 12 апреля стало известно, что Финляндия выдала второе разрешение по проекту газопровода «Северный поток – 2».

В марте этого года Германия выдала разрешение на строительство Nord Stream-2.

9 апреля президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от строительства «Северного потока-2» и предложил альтернативу газопроводу.

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