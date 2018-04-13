Гольфстрим замедлился до минимума за полтора тысячелетия

Скорость течения Гольфстрим снизилась на 15% с середины ХХ века, достигнув минимального уровня за последние 1,6 тысячи лет. Об этом пишет газета «Известия».

Замедление течений в северной Атлантике выявила группа ученых из Германии, Греции, Испании и США. Путем компьютерного моделирования они связали этот процесс с температурными изменениями в разных районах океана.

По мнению специалистов, таяние ледников в северной части Атлантического океана привело к появлению потоков менее соленой воды, которые привели к нарушению сложившейся системы течений и снижению их скорости.

Другая группа ученых отметила снижение скорости течений в районе моря Лабрадор за 150 лет на 15-20%. Исследователи полагают, что этот показатель является самым низким за последние 1,6 тысячи лет.

Северо-атлантические меридиональные течения оказывают наибольшее влияние на климат Земли. Они включают в себя движущиеся на север соленые и теплые поверхностные потоки, такие как Гольфстрим, а также более холодные и тяжелые глубинные течения, текущие в обратном направлении.