Вертолет Ка-29 потерпел крушение в акватории Балтийского моря

В четверг 12 апреля около 23.30 мск во время проведения ночных испытательных полетов в акватории Балтийского моря, потерпел крушение вертолет Ка-29. Экипаж в составе двух летчиков-испытателей предприятия-изготовителя воздушного судна погиб.

Как сообщает Министерство обороны РФ, на месте падения Ка-29 силами Балтийского флота проводится поисковая операция.

Отмечается, что полет проходил в простых метеоусловиях.