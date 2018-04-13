Мария Захарова рассказала о поддержке Башара Асада Западом

Страны Запада ранее поддерживали президента Сирии Башара Асада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью британскому телеканалу Sky News.

«Я не адвокат Сирии и уж тем более не адвокат Асада. Перед химическим разоружением мистер Асад был лучшим другом Вашингтона и Лондона, но не Москвы. Мистер Керри (экс-госсекретарь США – ред.), будучи сенатором, поддерживал с Асадом дружеские отношения», - отметила Захарова.

Она добавила, что Башар Асад несколько лет прожил в Великобритании, где учился на офтальмолога.

«Он провел часть своей жизни в Британии, так что он не наш парень, он ваш парень», - заявила спикер российского МИД.

Также Захарова подчеркнула, что Россия будет защищать своих граждан, находящихся в Сирии, от ракетного удара США.