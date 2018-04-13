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За минувшие сутки Восточную Гуту покинули более 3,5 тыс. боевиков

Кирилл Кунецкий
08:01 13.04.2018
Обстановка в городе Дума в Восточной Гуте нормализуется, боевые действия не ведутся, жители начинают возвращаться в свои дома и восстанавливать мирную жизнь.
За минувшие сутки Восточную Гуту покинули более 3,5 тыс. боевиков
Фото: Khalil Hamlo dpa / Globallookpress

Для обеспечения безопасности вчера в сирийской Думе приступили к работе подразделения российской военной полиции. Функционируют установленные российской стороной блокпосты, сообщает Минобороны РФ.

Также на основе достигнутых договоренностей российским Центром по примирению враждующих сторон завершается вывод боевиков и членов их семей из города Дума в Восточной Гуте. Для обеспечения их выхода продолжает функционировать гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин.

За истекшие сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» было выведено 3 508 боевиков и членов их семей. Вышедшие перевезены на 86 автобусах на север провинции Алеппо. На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивалась сирийскими полицейскими под контролем офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон. Колонны сопровождались представителями представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

С 1 апреля 2018 года из города Думы вывезено 17 012 боевика и членов их семей. Всего с начала операции в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 170 152 человек.  

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