За минувшие сутки Восточную Гуту покинули более 3,5 тыс. боевиков

Для обеспечения безопасности вчера в сирийской Думе приступили к работе подразделения российской военной полиции. Функционируют установленные российской стороной блокпосты, сообщает Минобороны РФ.

Также на основе достигнутых договоренностей российским Центром по примирению враждующих сторон завершается вывод боевиков и членов их семей из города Дума в Восточной Гуте. Для обеспечения их выхода продолжает функционировать гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин.

За истекшие сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» было выведено 3 508 боевиков и членов их семей. Вышедшие перевезены на 86 автобусах на север провинции Алеппо. На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивалась сирийскими полицейскими под контролем офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон. Колонны сопровождались представителями представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

С 1 апреля 2018 года из города Думы вывезено 17 012 боевика и членов их семей. Всего с начала операции в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 170 152 человек.