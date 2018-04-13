В британском Центре по безопасности полетов извинились за проверку борта «Аэрофлота»

Британский Центр по безопасности полетов ответил России о причинах проверки борта «Аэрофлота» в Лондоне и принес извинения. Соответствующее заявление сделал глава Минтранса РФ Максим Соколов.

«Предоставил. И даже извинился. Это был центр по безопасности полётов под эгидой ИКАО, который работает на территории Британии», - сказал Соколов.

Напомним, 30 марта полиция под прикрытием британских властей без объяснения причин провели досмотр российского самолета, который прилетел в аэропорт Хитроу. Позже стало известно, что воздушное судно, принадлежащее «Аэрофлоту», после досмотра вылетело в Россию. Как рассказал журналистам командир воздушного судна Виталий Митрофанов, британские правоохранители проверяли российский самолет без сопровождения членов экипажа, как того требуют правила. При этом Скотленд-Ярд заявил, что обыска не было.